حكومة إيطاليا تسعى للاستحواذ على 20 % من «تيليكوم إيتاليا»

المصدر: روما - د ب أ

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وقعت شركة الاستثمار المالي الأمريكية كيه. كيه. آر أند كو مذكرة تفاهم مع الحكومة الإيطالية لإشراك الأخيرة في عرضها لشراء شبكة الخطوط الأرضية التابعة لشركة الاتصالات الإيطالية تيليكوم إيتاليا مقابل 23 مليار يورو (25.3 مليار دولار)، في إطار محاولة إيطاليا للاحتفاظ بقدر من الرقابة على هذه الشبكة التي تعتبر أصلاً استراتيجياً في البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيان لوزارة الاقتصاد الإيطالية القول إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع شركة الاستثمار المالي الأمريكية ستتيح للخزانة العامة الإيطالية حصة تبلغ نحو 20 % من أسهم شبكة الاتصالات.

وقالت وزارة الاقتصاد الإيطالية إن شروط عرض تيليكوم إيتاليا «تعطي الحكومة دوراً حاسماً في تحديد الخيارات الاستراتيجية للشركة» فيما بعد.

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