42.9 مليار دولار إيرادات هواوي في النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة هواوي نتائج أعمالها للنصف الأول من عام 2023، وكان الأداء العام موافقاً للتوقعات.

وصلت إيرادات الشركة للنصف الأول من عام 2023 إلى 42.9 مليار دولار تقريباً، مسجلة زيادة سنوية 3.1 %، بينما بلغ هامش صافي الأرباح 15 %.

وبلغت مساهمة وحدة أعمال البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات 23.05 مليار دولار، ووحدة أعمال المستهلكين 14.3 مليار دولار، ووحدة الأعمال السحابية 3.3 مليارات دولار، ووحدة أعمال الطاقة الرقمية 3.3 مليارات دولار، ووحدة أعمال حلول السيارات الذكية 137.8 مليون دولار.

وقالت سابرينا مينج، الرئيس الدوري لمجلس إدارة هواوي: «ضخت هواوي استثمارات كبيرة في التقنيات التأسيسية للتحول الرقمي والحلول الذكية وإزالة الكربون مع التركيز بصورة خاصة على خلق القيمة لعملائنا وشركائنا.

وفي النصف الأول من عام 2023، حافظت أعمال البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات على أدائها القوي، بينما حققت وحدة أعمال المستهلكين نمواً ملحوظاً. كما شهدت وحدتا أعمال الطاقة الرقمية والأعمال السحابية نمواً قوياً، واستمرت منتجاتنا الجديدة للمركبات المتصلة الذكية في تحقيق المزيد من القدرة التنافسية».

ونجحت هواوي في توسيع وتطوير أعمالها السحابية عبر فتح مناطق سحابية جديدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إضافة إلى تنمية أعمال الطاقة الرقمية، ويسهّل ذلك تحول شركات الاتصالات من مستهلكة للطاقة إلى منتجة لها.

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