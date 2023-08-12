«الدولية للطاقة» ترفع توقعات الطلب العالمي على النفط إلى أعلى مستوياته

المصدر: باريس - وكالات

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رفعت الوكالة الدولية للطاقة توقعاتها للطلب العالمي على النفط عام 2023 إلى «أعلى مستوى سجّله على الإطلاق» ليصل إلى 102,2 مليون برميل في اليوم، وفق ما جاء في تقريرها الشهري الصادر أمس.

وذكرت الوكالة، التي تتخذ مركزاً لها في باريس، أنه «من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على النفط بـ2,2 مليون برميل في اليوم» بالمقارنة مع عام 2022، «ليصل إلى 102,2 مليون برميل في اليوم في 2023، على أن تمثل الصين أكثر من 70 % من الزيادة»، متوقعة أن «يتباطأ النمو بمقدار مليون برميل في اليوم عام 2024»، علماً بأن الوكالة كانت تتوقع في فبراير بلوغ الطلب 101,9 مليون برميل في اليوم في 2023، ما يمثل بالأساس مستوى قياسياً.

من جهة أخرى، قالت الوكالة إن نمو الطلب على النفط العام المقبل سيكون أبطأ مما كان متوقعاً في السابق، مستشهدة بضعف أوضاع الاقتصاد الكلي وتباطؤ التعافي من جائحة كورونا والاستخدام المتزايد للسيارات الكهربائية.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري في أغسطس، إنه من المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب على النفط إلى مليون برميل يومياً العام المقبل، بانخفاض 150 ألف برميل يومياً عن توقعاتها السابقة.

وأضافت الوكالة: «توقعات الاقتصاد العالمي ما زالت تنطوي على تحديات في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة وتقليص الائتمان المصرفي، الأمر الذي يضغط على الشركات التي تتعامل بالفعل مع تباطؤ الصناعات التحويلية والتجارة».

ومن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط في 2023 بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً، مدعوماً بالسفر الجوي خلال الصيف وزيادة استخدام النفط في توليد الكهرباء وزيادة نشاط قطاع البتروكيماويات في الصين. وتظل التوقعات من دون تغيير إلى حد كبير عن تقديرات سابقة للوكالة.

ومن المنتظر أن يكون متوسط الطلب 102.2 مليون برميل يومياً هذا العام، على أن تشكل الصين أكثر من 70 % من النمو، على الرغم من مخاوف مرتبطة بقوة اقتصاد الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

وسجل الطلب مستوى قياسياً في يونيو بلغ 103 ملايين برميل يومياً. وقالت وكالة الطاقة إن أغسطس قد يشهد ذروة جديدة.

ارتفاع الأسعار

وارتفعت أسعار النفط أمس مدعومة بتوقعات متفائلة بشأن الطلب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية.وارتفع خام برنت 37 سنتا أو 0.4 %إلى 86.77 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا أو 0.5 % إلى 83.22 دولار للبرميل.

ويسجل الخامان القياسيان ارتفاعات منذ يونيو مع تداول خام غرب تكساس الوسيط، أمس الأول، عند أعلى مستوياته هذا العام وتسجيل خام برنت أفضل سعر له منذ يناير.

وقالت تينا تينج، محللة السوق لدى سي.إم.سي ماركتس: «ربما تكون أسواق النفط وصلت لمنطقة ذروة الشراء بعد أسابيع من الارتفاعات، رغم أن تخفيضات إنتاج «أوبك+»، وتحسن توقعات الطلب لا تزال عوامل صعودية». وقالت «أوبك» إنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط 2.25 مليون برميل يومياً العام المقبل مقارنة بزيادة 2.44 مليون برميل يومياً في 2023.

ولم يتغير كلا التوقعين عن الشهر الماضي.وذكرت «أوبك» أنه من المتوقع أن يؤدي النمو الاقتصادي «القوي» والتحسن المستمر في الصين إلى زيادة استهلاك النفط في 2024.

غير أن تينج أشارت أيضاً إلى أن «البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين وتراجع وول ستريت يلقيان بثقلهما على معنويات الإقبال على المخاطرة، كما يضغط ارتفاع الدولار على أسعار السلع».

وبينما أظهرت بيانات الجمارك ارتفاع واردات النفط الخام على أساس سنوي، انخفض إجمالي صادرات الصين 14.5 % عن العام الماضي مع تراجع واردات الخام الشهرية من مستويات مرتفعة تقترب من القياسية في يونيو إلى أدنى مستوياتها منذ يناير.

وأظهرت بيانات هذا الأسبوع أيضاً أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين انخفض، وأن أسعار تسليم بوابات المصانع واصلت الانخفاض في يوليو، ما أثار مخاوف بشأن الطلب على الوقود في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

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