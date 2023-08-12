التضخم بفرنسا في أدنى معدلاته خلال عام ونصف

المصدر: باريس - د ب أ

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أكد مكتب الإحصاء الفرنسي أمس تراجع تضخم أسعار المستهلكين يوليو الماضي إلى أدنى معدلاته خلال قرابة عام ونصف، وهو ما جاء متوافقاً مع التقديرات.

وذكر مكتب الإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع في يوليو بـ 4.3 % في تراجع من 4.5 % التي سجلها في يونيو السابق عليه.

وجاءت هذه النسبة متفقة مع البيانات التي أعلنت في 27 يوليو الماضي. كما تمثل هذه النسبة أدنى معدل تضخم في فرنسا منذ فبراير عام 2021، عندما بلغت معدلاته 3.6 %، ويأتي هذا التراجع في ظل انخفاض أسعار الطاقة بـ 3.7 %.

وتراجعت الزيادة السنوية في أسعار المواد الغذائية إلى 12.7 % في يوليو مقابل 13.7 %، كما ارتفعت أسعار السلع المصنعة بوتيرة أبطأ بلغت 3.4 %. وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين في فرنسا بـ 0.1 % في يوليو مقابل 0.2 % في الشهر السابق عليه.

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