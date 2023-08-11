أسعار المنتجين تضغط على الأسهم الأمريكية

المصدر: واشنطن - وكالات

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فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت منخفضة، أمس، مع صعود عوائد السندات الأمريكية بفعل بيانات أقوى من المتوقع لمؤشر أسعار المنتجين، مما أثر على أسعار شركات التكنولوجيا العملاقة الحساسة لحركة سعر الفائدة.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 64.79 نقطة أو 0.18 % إلى 35111.36 نقطة.

كما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 18.14 نقطة أو 0.44 % إلى 4450.69 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 104.34 نقاط أو 0.76 % إلى 13633.65 نقطة.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر قليلاً من التوقعات.

وذكرت وزارة العمل أن مؤشر أسعار الجملة ارتفع خلال يوليو الماضي 0.3 % شهرياً بعد استقراره دون تغيير في الشهر السابق وفقاً للبيانات المعدلة.

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