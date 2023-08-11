توقعات بارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوياته بـ2500 دولار

المصدر: نيويورك - وكالات

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تتجه أسعار الذهب للارتفاع إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2024 على خلفية انخفاض أسعار الفائدة، ومخاوف الركود التي تلوح في الأفق والتي ترفع من دوره كأصل آمن.

ويتوقع بعض المحللين المتفائلين أن يبلغ سعر الذهب 2500 دولار بحلول نهاية العام المقبل - أي أعلى بنسبة 26٪ من المستويات الحالية.

قال ديفيد نيوهاوزر، مؤسس شركة ليفرمور بارتنرز: هدفي هو 2500 دولار بحلول نهاية عام 2024، ويرجع الكثير من هذا إلى حقيقة أن قوى الركود قد تترسخ في وقت لاحق من هذا العام وتزيد في العام 2024، حيث سيصل سعر الذهب إلى مستويات عالية جديدة».

قال نيوهاوزر إنه يتوقع استمرار التضخم المصحوب بالركود في الاقتصاد العالمي خلال السنوات القليلة المقبلة حيث ينخفض التضخم إلى ما بين 3% إلى 5%.

وقال بارت ميليك، العضو المنتدب والرئيس العالمي لاستراتيجية السلع الأساسية في TD Securities: »أرى الذهب يتحرك فوق 2100 دولار في أواخر عام 2023، وبداية عام 2024 كمستوى تداول»، وعزا تفاؤله إلى توقف محتمل في دورة تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وأضاف: «أنا متفائل بشأن الذهب لأنني أعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يميل التشدد المالي للوصول إلى هدف التضخم عند 2%».

وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة منذ مارس 2022، حيث ارتفع التضخم إلى أعلى مستوياته في 40 عاماً، ووصلت أسعار الفائدة إلى ما بين 5.25% إلى 5.5%.

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