تراجع التضخم في فرنسا إلى أدنى معدلاته خلال 17 شهراً

المصدر: باريس - (د ب أ)

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أكد مكتب الإحصاء الفرنسي اليوم الجمعة تراجع تضخم أسعار المستهلكين في شهر يوليو الماضي إلى أدنى معدلاته خلال قرابة عام ونصف، وهو ما جاء متوافقاً مع التقديرات.

وذكر مكتب الإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع في يوليو بنسبة 4.3% في تراجع من نسبة 4.5% التي سجلها في يونيو السابق عليه. وجاءت هذه النسبة متفقة مع البيانات التي أعلنت في 27 يوليو الماضي.

كما تمثل هذه النسبة أدنى معدل تضخم في فرنسا منذ فبراير عام 2021، عندما بلغت معدلاته 3.6%، ويأتي هذا التراجع في ظل انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 3.7%.

وتراجعت الزيادة السنوية في أسعار المواد الغذائية إلى 12.7% في يوليو مقابل 13.7%، كما ارتفعت أسعار السلع المصنعة بوتيرة أبطأ بلغت 3.4%.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين في فرنسا بنسبة 0.1% في يوليو مقابل 0.2% في الشهر السابق عليه.

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