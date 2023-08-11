بنك «يو.بي.إس» يلغي اتفاقية دعم السيولة مع الحكومة السويسرية

المصدر: جنيف - (د ب أ)

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أكد بنك «يو بي إس» السويسري إنه لم يعد بحاجة إلى دعم السيولة الحكومي المتفق عليه كجزء من استحواذ البنك برعاية الدولة على كريدي سويس.

وأعلن بنك يو.بي.إس السويسري اليوم الجمعة أنه ألغى، بشكل طوعي، اتفاقية كان أبرمها مع الحكومة السوسرية لحمايته من الخسائر التي قد تترتب على صفقة إنقاذ منافسه بنك كريدي سويس.

وكانت الاتفاقية تنص على تغطية الخسائر التي قد يتكبدها بنك يو.بي.إس حتى 9 مليارات فرنك (10.3 مليارات دولار) جراء صفقة استحواذه على كريدي سويس، طالما أن يو.بي.إس يتحمل أول 5 مليارات فرنك من الخسائر.

وذكر يو.بي.إس أنه لم يعد هناك حاجة للاتفاقية بعد الآن، بمعنى أن دافعي الضرائب السويسريين لن يضطروا في المستقبل إلى تحمل الخسائر المترتبة على صفقة استحواذ يو.بي.إس على كريدي سويس بدعم من الحكومة السويسرية.

وألغى بنك يو.بي.إس أيضاً اتفاقية منفصلة لتغطية الخسائر بقيمة 100 مليار فرنك مع البنك الوطني السويسري.

وكان بنك يو.بي.إس استحوذ على كريدي سويس مقابل 3 مليارات فرنك في إطار صفقة إنقاذ عاجلة مدعومة من الحكومة والبنك المركزي في سويسرا عن طريق توفير سيولة والمساعدة في تغطية الخسائر.

وجاءت صفقة الاستحواذ على كريدي سويس، وهو ثاني أكبر بنك في سويسرا، بعد تعرضه لفضائح وانتقادات بسبب سوء الإدارة وتدفقات مالية للخارج بقيمة مئات المليارات، وهي تمثل أكبر صفقة استحواذ على بنك في أوروبا منذ الأزمة المالية قبل 15 عاماً.

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