الأسواق الأوروبية تتراجع.. وسهم بنك «يو بي إس» يرتفع 4%

المصدر: فرانكفورت - رويترز

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تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، بعد أن تلاشت موجة مكاسب في وول ستريت كانت مدعومة ببيانات التضخم الضعيفة، ومع ذلك تضع الأرباح الأفضل من المتوقع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على الطريق نحو تسجيل مكاسب أسبوعية متوسطة.

ومن بين الأسهم الفردية صعد سهم «يو بي إس»، أكبر بنوك سويسرا، 4.2 بالمئة بعد أن قال إنه لم يعد بحاجة إلى دعم السيولة الحكومي المتفق عليه كجزء من استحواذ البنك برعاية الدولة على كريدي سويس.

وهبط المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5 بالمئة خلال التداولات، مع تصدر أسهم شركات المناجم والنفط والغاز الخسائر وسط انخفاض أسعار السلع الأولية في ظل قوة الدولار.

وفي المملكة المتحدة انخفض المؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.6 بالمئة مع ارتفاع الجنيه الإسترليني بعد أن أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني حقق نمواً غير متوقع في الربع الثاني.

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