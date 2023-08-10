ارتفاع التضخم في أمريكا إلى 3.2% خلال يوليو .. أفضل من التوقعات

المصدر: واشنطن - وكالات

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جاءت بيانات التضخم الأمريكية في يوليو أفضل من التوقعات، رغم ارتفاعها عن شهر يونيو الماضي.

وارتفع التضخم في أمريكا إلى مستويات 3.2% مقابل توقعات عند 3.3% بعد أن كان قد سجل 3% في يونيو الماضي، وذلك في إشارة سلبية لقدرة الحكومة على السيطرة على التضخم.

وباستبعاد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أيضاً بنسبة 0.2% للشهر، أي ما يعادل معدل 12 شهراً بنسبة 4.7%، مقابل توقعات جاءت عند 4.8%.

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