«ديليفرو» لتوصيل الطعام عالمياً تقلل خسائرها 46 %

المصدر: لندن - وكالات

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أفاد تطبيق توصيل الطعام الدولي ديليفرو، أن صافي الخسائر انخفض إلى النصف تقريباً في الأشهر الستة الأولى من العام بسبب خفض التكاليف وزيادة الإيرادات.

وقالت المجموعة التي تتخذ من لندن مقراً لها في بيان إن الخسائر بعد الضرائب تراجعت 46% إلى 83 مليون جنيه استرليني (106 ملايين دولار) مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

نمت الإيرادات بنسبة خمسة في المائة لتصل إلى مليار جنيه استرليني حيث عوضت أسعار المواد الغذائية المتضخمة عن انخفاض الطلبات وسط أزمة تكلفة المعيشة والجدل حول معاملة الركاب.

قالت ديليفرو إنها ستعيد 250 مليون جنيه استرليني للمستثمرين، ما يساعد سعر سهمها على الارتفاع بأكثر من ثلاثة في المائة في التعاملات المبكرة في لندن.

وفي وقت سابق من هذا العام، ألغت نحو 350 وظيفة، أو ما يقرب من عشر قوتها العاملة من غير الفرسان.

قال الرئيس التنفيذي ويل شو، الذي أسس الشركة قبل عقد من الزمان: «لقد قدمنا أداء مالياً قوياً على الرغم من ظروف الاقتصاد الكلي الصعبة».

وقالت ديليفرو في بيان الأرباح «ما زلنا نرى خطوط أنابيب قوية لتطبيق المتسابق ومعدلات الاحتفاظ بالركاب».

ومع ذلك، فقد قمنا بإدارة حجم أسطول الركاب لدينا بنشاط من خلال استيعاب عدد أقل من الدراجين الجدد في هذه الفترة لتعكس تأثير ظروف الاقتصاد الكلي على أحجام الطلبات.

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