أرباح «علي بابا» الفصلية تقفز 51% إلى 4.7 مليارات دولار

المصدر: هونغ كونغ - وكالات

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حقق عملاق التجارة الإلكترونية الصيني «علي بابا» أرباحاً بقيمة 34.33 مليار يوان صيني (4.7 مليارات دولار) في الربع الثاني من العام الجاري، بارتفاع نسبته 51% على أساس سنوي، ومتجاوزاً تقديرات المحللين التي توقعت أرباحاً بقيمة 28.66 مليار يوان.

وبلغت عائدات المجموعة 234.16 مليار يوان صيني، أي نحو 32.3 مليار دولار، متجاوزة توقعات 224.9 مليار يوان، ومسجلة ارتفاعاً بنسبة 14% على أساس سنوي.

وتشهد الشركة، التي تتخذ من Hangzhou مقراً لها، تغييرات كبيرة، ففي مارس الماضي أعلنت «علي بابا» أنها ستُقَسَّم إلى ست مجموعات أعمال، مع قدرة بعضها على جمع التمويل الخارجي والاكتتاب العام. وقالت «علي بابا» في وقت سابق إنها تخطط لإدراج قسم الحوسبة السحابية لديها.

ومن المتوقع أن يتنحى الرئيس التنفيذي الحالي رئيس مجلس الإدارة دانيال تشانغ من منصبه في سبتمبر المقبل، لكنه سيظل رئيساً لأعمال الحوسبة السحابية في «علي بابا»، في الوقت الذي تتجه فيه نحو الإدراج العام. وقالت الشركة في يونيو إن إيدي وو سيخلفه في منصب الرئيس التنفيذي، وسيتولى جو تساي منصب رئيس مجلس الإدارة.

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