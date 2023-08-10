أمريكا وبريطانيا وكندا تفرض عقوبات على رياض سلامة

المصدر: أ ف ب

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، أن الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا فرضت معاً عقوبات اقتصادية بتهم فساد مالي على الحاكم السابق للبنك المركزي اللبناني رياض سلامة الذي غادر أخيراً منصبه من دون أن يتمّ تعيين خلف له.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن «أنشطة سلامة الفاسدة وغير القانونية أسهمت في انهيار دولة القانون في لبنان»، مشيرةً إلى أنها فرضت هذه العقوبات بالتنسيق مع كل من بريطانيا وكندا.

وسلامة، الذي تولّى حاكمية المركزي اللبناني طوال 30 عاماً، ملاحَق في أوروبا ولبنان بتهم اختلاس أموال، في وقت يعاني فيه بلد الأرز أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث.

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