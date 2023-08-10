ديزني تسجل نتائج فصلية متضاربة مع تراجع المشتركين

المصدر: كاليفورنيا - وكالات

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تراجع سهم "ديزني" في تداولات ما بعد الإغلاق بنسبة 2.8%، بعدما أعلنت الشركة عن نتائج أعمال متضاربة عن الربع المالي الثالث لها، وذلك في ظل المشكلات المستمرة بعمليات البث وأيضا إعادة هيكلة ‏التكاليف المرتبطة بمحتوى منصاتها.‏

وبلغت ربحية السهم 1.03 دولار مقارنة بتوقعات عند 95 سنتاً للسهم، فيما ‏حققت الشركة إيرادات فصلية عند 22.33 مليار دولار، وهو ما جاء دون التوقعات ‏التي أشارت إلى إيرادات بنحو 22.5 مليار دولار.‏

وتواصل التراجع في عدد مشتركي خدمة "ديزني بلس"‎‏ على مدار الأشهر الثلاثة ‏الماضية حيث بلغ العدد 146.1 مليون مشترك، بتراجع نسبته 7.4% من نفس ‏الربع السابق له.‏

بالمقارنة، كانت توقعات المحللين تشير إلى تسجيل عدد مشتركين في خدمة ‏Disney+‎‏ عند 151.1 مليون. ‏

وجاء أغلب التراجع في أعداد المشتركين من خدمة ‏Disney+ Hotstar‏ حيث ‏هبط عدد مستخدميها بنسبة 24% بعد خسارة حقوق بث مباريات الدوري الهندي ‏الممتاز.‏

وسجلت الشركة 2.65 مليار دولار من الرسوم والانخفاضات لمرة واحدة ، مما جر الشركة إلى خسارة ربع سنوية نادرة. كانت غالبية هذه الرسوم مرتبطة بما أطلقت عليه شركة ديزني "إعاقات المحتوى" المتعلقة بسحب محتوى منصات البث الخاصة بها وإنهاء اتفاقيات الترخيص الخاصة بطرف ثالث.

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