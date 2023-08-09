أسعار الدولار في مصر اليوم .. هزة كبيرة في السوق الموازي

المصدر: البيان

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سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حالة من الاستقرار بمستهل التعاملات اليومية اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023، ليثبت سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند مستوى 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء، واستقرأيضًا في بنكي الأهلي ومصر إلى 30.75 جنيها للشراء و30.85 جنيها للبيع لمتوسط أسعار العملات وفق موقع فيتو.

وأفادت البيانات الرسمية من البنك المركزي المصري بأن سعر صرف الدولار بلغ نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

وشهدت السوق الموازية.. تذبذبا بشكل كبير في السوق السوداء في مصر بعد قرار المركزي رفع أسعار الفائدة 1% مقابل الجنيه حيث اهتز عرش السوق السوداء بالدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023، وترواح ما بين 36 جنيه حتى 37 جنيه، بعدما سجل خلال الفترة الماضية سعر تخطى الـ 42 جنيه.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023

البنوك المصرية بيع شراء

البنك المركزي المصري 30.93 جنيه 30.84 جنيه

البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه 30.75 جنيه

بنك مصر 30.85 جنيه 30.75 جنيه

البنك التجاري الدولي 30.95 جنيه 30.85 جنيه

بنك الإسكندرية 30.95 جنيه 30.85 جنيه

مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.95 جنيه 30.90 جنيه

بنك «HSBC» 30.95 جنيه 30.85 جنيه

بنك القاهرة 30.95 جنيه 30.85 جنيه

بنك ميد بنك 30.95 جنيه 30.88 جنيه

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