أسهم أوروبا تنتعش بتخفيف إيطاليا ضريبة البنوك.. واليابانية تتراجع

المصدر: عواصم - رويترز

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ارتفعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، مع تعافي أسهم البنوك الإيطالية من الخسائر الفادحة، التي تكبدتها الجلسة الماضية، بعدما خففت الحكومة موقفها إزاء ضريبة جديدة على البنوك.

وأنهى مؤشر ستوكس الأوروبي جلسة اليوم على ارتفاع 0.43% ، فيما زاد مؤشر فوتسي البريطاني 0.80% ، وصعد مؤشر كاك الفرنسي 0.72% وصعد مؤشر داكس الألماني 0.49%.

وزاد مؤشر البنوك بمنطقة اليورو 1.4% إثر هبوطه 3.5% في الجلسة الماضية، وذلك بعدما وضعت الحكومة الإيطالية سقفاً للضريبة الجديدة نسبته 0.1% من إجمالي الأصول المصرفية، وكان إعلان الضريبة المفاجئة بنسبة 40% على الأرباح غير المتوقعة للبنوك قد أثار موجة بيع واسعة،

وارتفعت أسهم بنوك إيطالية مثل إنتيسا سان باولو وبانكو بي.بي.إم ويوني كريديت بما بين 1.7 و2.5%.

ولم يكترث المستثمرون فيما يبدو ببيانات أظهرت دخول القطاع الاستهلاكي في الصين مرحلة انكماش في الأسعار، مع استمرار تراجع أسعار المنتجين في يوليو في الوقت، الذي يواجه فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم صعوبة في إنعاش الطلب.

وارتفع سهم نوفو نورديسك 0.5 في المئة، مواصلاً مكاسبه من جلسة أمس، حينما قفز لمستوى قياسي، بعدما قالت شركة الأدوية الدنماركية إن عقارها لعلاج السمنة يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

اليابان

قطع المؤشر نيكاي الياباني مكاسب استمرت ثلاث جلسات متتالية، مع تراجع سهمي سوفت بنك جروب ودايكن إندستريز، وتزايد الحذر قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية.

وانخفض المؤشر نيكاي 0.53 في المئة، ليغلق عند 32204.33 نقاط، كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.40 في المئة إلى 2282.57 نقطة.

وأغلقت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في وول ستريت منخفضة، أمس الثلاثاء، متأثرة بعمليات بيع واسعة النطاق، بعدما خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لبنوك عدة، وهو ما جدد المخاوف حيال أوضاع البنوك والاقتصاد في الولايات المتحدة.

وهوى سهم دايكن إندستريز 11.39 في المئة، متصدراً الخاسرين على المؤشر نيكاي رغم تسجيل الشركة المصنعة لأجهزة تكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 13.8 في المئة في صافي أرباح الربع الأول.

وانخفض سهم سوفت بنك جروب 3.13 في المئة، بعد أن سجلت شركة الاستثمارات خسارة مفاجئة.

وخسر سهم نيكون 11.16 في المئة، بعد أن سجلت الشركة المصنعة للكاميرات انخفاضاً في صافي أرباح الربع الأول، وخفضت توقعاتها نصف السنوية.

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