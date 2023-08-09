أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى في 2023

المصدر: لندن ـ (رويترز)

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوى منذ بداية العام، إذ بدد تراجع المعروض نتيجة تخفيضات الإنتاج من جانب السعودية وروسيا تأثير المخاوف بشأن تباطؤ الطلب من الصين أكبر مستورد للخام في العالم، وتقرير أظهر زيادة مخزونات الخام الأمريكية.

وأفادت وسائل إعلام رسمية أن مجلس الوزراء السعودي أكد أمس الثلاثاء دعمه للتدابير الاحترازية التي تتخذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك+، لتحقيق الاستقرار في السوق.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1% ويتخطى حاجز 87 دولاراً، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.2% إلى 83.88 دولاراً للبرميل.

كان العقدان قد زادا بما يقرب من دولار في الجلسة السابقة.

وحقق النفط الخام مكاسب للأسبوع السادس على التوالي الأسبوع الماضي وبلغ أعلى مستوياته منذ منتصف أبريل يوم الاثنين، مدعوماً بتراجع إمدادات أوبك+ وآمال بأن يعزز التحفيز تعافي الطلب على النفط في الصين.

وجاءت بعض الضغوط النزولية من بيانات معهد البترول الأمريكي، والتي أظهرت وفقاً لمصادر السوق ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 4.1 ملايين برميل الأسبوع الماضي، على الرغم من انخفاض مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

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