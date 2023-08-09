أسعار الأرز في آسيا تقفز إلى أعلى مستوى منذ 15 عاماً

المصدر: دبي - بلومبرغ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قفزت أسعار الأرز في آسيا إلى أعلى مستوياتها منذ 2008 وسط مخاوف متزايدة بشأن الإمدادات العالمية من الغذاء الأساسي، وخاصة في ظل تهديد الطقس الجاف الإنتاج في تايلندا، فضلاً عن حظر الهند بعض الصادرات.

فقد قفز الأرز الأبيض التايلندي المكسور 5%، إلى 648 دولاراً للطن، وفق بيانات من رابطة مُصدِّري الأرز التايلندي. وبهذا الصعود، تصل زيادة الأسعار إلى ما يقرب من 50% على مدار عام مضى.

حظر التصدير

ويأتي آخر تهديد للإمدادات من تايلندا، ثاني أكبر مُصدِّر للأرز، حيث تشجع الحكومة المزارعين على التحوّل إلى المحاصيل التي تحتاج إلى كميات أقل من المياه، إذ تستعد الدولة لظروف مناخية أكثر جفافاً مع ظهور ظاهرة «إل نينيو». إذ انخفض معدل هطول الأمطار التراكمي في منطقة النمو المركزية الرئيسية 40% عن المعدل الطبيعي، وبالتالي جاءت خطوة الحد من الزراعة بهدف الحفاظ على المياه للأسر. وكانت الحكومة قد طلبت في السابق من المزارعين جني محصول واحد فقط هذا العام.

الهند

من جهة أخرى، وسَّعت الهند، الشهر الماضي، حظر التصدير لحماية الإمدادات المحلية، مما أثار مشتريات بدافع الخوف والتخزين في بعض البلدان. أدت القيود إلى تفاقم المخاوف بشأن النقص العالمي وسط الاستهلاك المتزايد.

الضغوط

يعتبر الأرز عنصراً حيوياً للوجبات الغذائية لمليارات الأشخاص في آسيا وأفريقيا، وقد يؤدي صعود الأسعار إلى زيادة الضغوط التضخمية وارتفاع فواتير الاستيراد على المشترين.

ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى تفاقم الضغوط في أسواق الغذاء العالمية التي تأثرت بالطقس القاسي وانخفاض إمدادات الحبوب من منطقة البحر الأسود بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

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