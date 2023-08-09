أسهم البنوك تحاصر الأسواق العالمية وتقودها للتراجع

المصدر: عواصم ـ رويترز

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قادت أسهم البنوك تراجعات الأسواق العالمية، حيث سقطت أسهم البنوك الأمريكية في فخ تصنيف موديز، بينما تأثرت الأوروبية بضريبة الأرباح الإيطالية.

وتراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت أمس بفعل تراجع الأسهم المالية بعد خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني لعدة بنوك أمريكية صغيرة ومتوسطة، وقالت إنها قد تخفض تصنيف بعض من أكبر بنوك الولايات المتحدة.

وانخفض المؤشر ​داو جونز الصناعي 300 نقطة أو 0.80%، كما هبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 42 نقطة أو 0.90%، في حين نزل المؤشر ناسداك المجمع 188.95 نقطة أو 1.35%.

الأوروبية

وتراجعت الأسهم الأوروبية مع تعرض البنوك الإيطالية لضغوط بعدما أقر مجلس الوزراء ضريبة بنسبة 40% على الأرباح غير المتوقعة للبنوك، كما تأثر الإقبال على المخاطرة بفعل استمرار التضخم في ألمانيا وبيانات التجارة الضعيفة في الصين.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% خلال التداولات، وتراجعت بورصة ميلانو بأكثر من 2%.

وتراجعت أسهم بنوك إيطالية مثل إنتيسا سان باولو ويوني كريديت بأكثر من 5% بعد أن أعلن ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء أن ضريبة 40% على الأرباح الإضافية للبنوك سيتم استغلالها لسد بنود مثل التخفيضات الضريبية والدعم المالي لحاملي الرهون العقارية لشراء أول منزل. وهبط مؤشر البنوك الإيطالي 1.4%، بينما انخفض مؤشر أسهم البنوك الأوروبي 1.8% بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للعديد من البنوك الأمريكية صغيرة ومتوسطة الحجم، وقالت إنها قد تخفض تصنيف عدد من أكبر البنوك في الولايات المتحدة. وانخفض المؤشر داكس الألماني 0.4% بعد أن أظهرت بيانات تراجع التضخم إلى 6.5% في يوليو، لكنه لا يزال في حدود توقعات خبراء الاقتصاد.

الحذر في اليابان

وارتفع المؤشر نيكاي الياباني مدعوما بصعود الأسهم الأمريكية الليلة الماضية إلا أن الحذر ساد التعاملات مع اقتراب موسم إعلان نتائج أعمال الشركات المحلي من ذروته.

وكانت الأسهم ذات الأداء الأفضل مدفوعة بالنتائج المالية ولم تظهر مؤشرات على عوامل أخرى كبيرة تقود الأسواق، غير أن ضعف الين دعم أسهم شركات صناعة السيارات.

وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعاً 0.38% عند 32377.29 نقطة بعد جلسة هادئة في تعاملات ما بعد الظهيرة. ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكاي، ارتفع 164 سهماً وتراجع 58 بينما استقر ثلاثة دون تغير. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.34 بالمئة ليغلق عند 2291 نقطة.

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