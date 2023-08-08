«الضريبة الإيطالية» تقود تراجعات الأسواق الأوروبية

المصدر: عواصم ـ (رويترز)

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تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء مع تعرض البنوك الإيطالية لضغوط بعدما أقر مجلس الوزراء ضريبة بنسبة 40% على الأرباح غير المتوقعة للبنوك، كما تأثر الإقبال على المخاطرة بفعل استمرار التضخم في ألمانيا وبيانات التجارة الضعيفة في الصين.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% خلال التداولات.

وتراجعت أسهم بنوك إيطالية مثل إنتيسا سان باولو ويوني كريديت بأكثر من 5% بعد أن أعلن ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء أن ضريبة 40% على الأرباح الإضافية للبنوك سيتم استغلالها لسد بنود مثل التخفيضات الضريبية والدعم المالي لحاملي الرهون العقارية لشراء أول منزل.

وهبط مؤشر البنوك الإيطالي 1.4%، بينما انخفض مؤشر أسهم البنوك الأوروبي 1.8% بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للعديد من البنوك الأمريكية صغيرة ومتوسطة الحجم، وقالت إنها قد تخفض تصنيف عدد من أكبر البنوك في الولايات المتحدة.

وانخفض المؤشر داكس الألماني 0.4% بعد أن أظهرت بيانات تراجع التضخم إلى 6.5% في يوليو، لكنه لا يزال في حدود توقعات خبراء الاقتصاد.

وتراجعت أسهم شركات التعدين وصناعة السيارات ذات التعرض للصين بعد أن كشفت بيانات انخفاض الواردات والصادرات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في يوليو بوتيرة أسرع كثيراً مما كان متوقعاً، مما يهدد آفاق النمو ويزيد الضغط على بكين لاتخاذ تدابير تحفيز جديدة.

وهبط سهم جلينكور ثلاثة بالمئة تقريبا بعد أن أعلنت شركة التعدين العالمية انخفاض أرباحها إلى النصف خلال النصف الأول من العام.

الحذر في اليابان

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني مدعوما بصعود الأسهم الأمريكية الليلة الماضية إلا أن الحذر ساد التعاملات مع اقتراب موسم إعلان نتائج أعمال الشركات المحلي من ذروته.

وكانت الأسهم ذات الأداء الأفضل مدفوعة بالنتائج المالية ولم تظهر مؤشرات على عوامل أخرى كبيرة تقود الأسواق، غير أن ضعف الين دعم أسهم شركات صناعة السيارات.

وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعاً 0.38% عند 32377.29 نقطة بعد جلسة هادئة في تعاملات ما بعد الظهيرة. ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكاي، ارتفع 164 سهماً وتراجع 58 بينما استقر ثلاثة دون تغير.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.34 بالمئة ليغلق عند 2291 نقطة.

وارتفع سهم نيسان 1.06% وهوندا 1.2% إذ عزز ضعف الين من قيمة الإيرادات الخارجية. وعلى الجانب الآخر، تراجع سهم تويوتا 0.84 بالمئة.

وشكل سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق أكبر ضغط على المؤشر نيكاي إذ هبط 4.21 بالمئة وهو ما خصم 53 نقطة من المؤشر.

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