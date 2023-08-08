النفط يتراجع بعد موجة ارتفاعات طويلة

المصدر: لندن - رويترز

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تراجعت أسعار النفط، أمس، بعد موجة ارتفاع طويلة، لكنها احتفظت بالدعم من تعهد السعودية وروسيا بمواصلة خفض الإمدادات لشهر آخر.

وسجل الخامان القياسيان برنت وغرب تكساس الأمريكي الأسبوع الماضي مكاسب لسادس أسبوع على التوالي. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 68 سنتاً إلى 85.56 دولاراً للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 67 سنتاً إلى 82.15 دولاراً للبرميل. وانخفض الخامان بما يزيد على دولار في وقت سابق من الجلسة. وقال محللون إن الأسعار تراجعت بفعل سعي التجار لجني الأرباح.

وقال تاماس فارجا من بي.في.إم، إن ذلك ربما يكون مرتبطاً بعدم حدوث أي ضرر خطير للبنية التحتية في قاعدة نوفوروسيسك البحرية الروسية بعد هجوم آخر بطائرة مسيرة أوكرانية.

ويتعامل هذا الميناء مع 2 % من إمدادات النفط العالمية، وربما تزداد المخاطر على إمدادات النفط مع تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا في موانئ البحر الأسود.

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