«باي بال» تطلق عملة في مسعى لتعزيز الاعتماد على العملات المشفرة

المصدر: نيويورك- رويترز

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أطلقت شركة باي بال للمعاملات المالية أمس عملة مستقرة بالدولار في محاولة لتعزيز الاعتماد على العملات الرقمية في المدفوعات والتحويلات.

وقالت الشركة إن العملة المستقرة مدعومة بإيداعات دولارية وسندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل وستصدرها شركة باكسوس تراست.

وارتفعت أسهم باي بال 1.4 % إلى 63.66 دولاراً. والعملات المستقرة هي عملات مشفرة مصممة للحماية من التقلبات الشديدة التي تجعل من الصعب استخدام الأصول الرقمية في المدفوعات أو كمخزن للقيمة.

وقالت باي بال إن العملة المستقرة ستتاح تدريجياً لعملاء الشركة في الولايات المتحدة.

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