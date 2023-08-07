سعر الدولار يتجاوز 97 روبل لأول مرة منذ مارس 2022

المصدر: موسكو - (د ب أ)

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أظهرت بيانات التداول في بورصة موسكو اليوم الاثنين ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي ليتجاوز 97 روبل لأول مرة منذ 25 مارس 2022.



ووفقاً للبيانات، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي بنسبة 1.38% ليصل إلى 97.01 روبل اعتباراً من الساعة 10:46 صباحاًًً بتوقيت موسكو، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.



وبحلول الساعة 11:12 صباحاً بتوقيت موسكو، قلص الدولار مكاسبه عند 96.75 روبل مرتفعاً بنسبة 1.11%.



وعلى نفس الصعيد، ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الروبل بنسبة 0.68% ليصل إلى 106.34 روبل، في حين ارتفع سعر صرف اليوان مقابل الروبل بنسبة 0.74% ليصل إلى 13.432 روبل.

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