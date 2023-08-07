أرباح بيركشاير هاثاواي تتجاوز 10 مليارات لأول مرة.. والسهم يحلق

المصدر: نبراسكا - (رويترز)

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سجل سهم بيركشاير هاثاواي، اليوم الاثنين، أعلى مستوى له على الإطلاق مرتفعاً بأكثر من اثنين بالمئة بعد أن قالت المجموعة التي يديرها الملياردير وارن بافيت، إن أرباح التشغيل الفصلية تجاوزت 10 مليارات دولار لأول مرة.



وصعد سهم بيركشاير في التعاملات الصباحية 14300 دولار أو 2.7 % إلى 547900 دولار متخطياً ارتفاعاً سابقاً بلغ 544 ألف دولار في 28 مارس 2022.



وساعد ارتفاع أسعار الفائدة الشركة، التي تتخذ من مدينة أوماها بولاية نبراسكا الأمريكية مقراً لها، في تحقيق المزيد من الأرباح من الاستثمارات ذات الدخل الثابت، بما في ذلك الحصة النقدية التي نمت إلى 147.4 مليار دولار.



كما سجلت الشركة المملوكة لبافيت صافي دخل في الربع الثاني بلغ 35.9 مليار دولار، مما يعكس مكاسب غير محققة لاستثمارات منها في شركة أبل التي قفز سهمها 17.6% خلال هذا الربع.

واستحوذت بيركشاير على أسهم بقيمة 177.6 مليار دولار من أبل المصنعة لهواتف آيفون في نهاية يونيو.



يدير بافيت (92 عاماً) بيركشاير منذ 1965.

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