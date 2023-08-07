«باي بال» تطلق أول عملة مشفرة مرتبطة بالدولار

المصدر: نيويورك - وكالات

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أطلقت «باي بال» PayPal أول عملة مستقرة مدعومة بالدولار للمساعدة في تسهيل المدفوعات، كأحدث إضافة إلى مجموعة خدماتها المشفرة، وهو أول تحرك من نوعه من مؤسسة مالية كبرى في أمريكا. وعقب إطلاق الشركة للعملة قفز سهم الشركة نحو 3 %.



وأفادت PayPal بأن وظيفة العملة المستقرة هي تقليل الاحتكاك بالأموال التقليدية في عالم المدفوعات، ضمن التجربة في الإعدادات الافتراضية والسماح بالتدفقات المباشرة للمطورين.



غير أن العملة الجديدة قابلة للاسترداد بالدولار ومدعومة بودائع دولارية وسندات خزانة أمريكية قصيرة الأجل وما يماثلها من النقد.



وقال دان شولمان، الرئيس التنفيذي للشركة، إن التحول إلى العملات الرقمية المستقرة يتطلب أداة رقمية متصلة بسهولة بالعملة الورقية مثل الربط بالدولار الأمريكي.



وتم تصميم الأصل الجديد (العملة المشفرة) تحت مسمى PayPal USD (PYUSD)، للتعامل مع الإمكانات الناشئة في تقنيات ويب3 (سلسلة من التطبيقات اللامركزية مفتوحة المصدر والمترابطة والمدعومة ببنية حوسبة blockchain) والبيانات الرقمية الأصيلة.



ويأتي إطلاق العملة الجديدة في الوقت الذي ينتظر فيه المشاركون في السوق تصويت الكونغرس على مشروع قانون أساسي للعملات المستقرة، والذي تم تقديمه إلى مجلس النواب مع ثلاثة مشاريع قوانين أخرى للعملات المشفرة للمرة الأولى.



وتعرف العملات المستقرة على أنها عملات رقمية يتم ربط أسعارها بأصل أساسي، وعادة ما يتم الربط بالدولار الأمريكي، فيما يمكن الربط أيضاً ببعض السلع أو الأصول المالية الأخرى.



ويتم إصدار العملة الجديدة PayPal USD (PYUSD)، من قبل Paxos، والتي أصدرت سابقاً عملة BUSD المربوطة بالدولار والتي تحمل علامة Binance.

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