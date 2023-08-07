113 مليار ريال أرباح «أرامكو» السعودية بتراجع 38%

المصدر: الرياض - (وكالات)

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أعلنت شركة أرامكو السعودية انخفاض صافي دخلها في الربع الثاني من العام بنحو 38% مما يعكس انخفاض أسعار النفط وهوامش أرباح أعمال التكرير والكيماويات.

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة إن صافي دخلها تراجع إلى 112.81 مليار ريال (30.07 مليار دولار) في الربع المنتهي في 30 يونيو مقارنة مع 181.64 مليار دولار للفترة نفسها من العام الماضي، لكنه تجاوز ​​متوسط تقديرات قدمتها الشركة بناء على آراء 15 محللاً عند 29.8 مليار دولار.

وأعلنت توزيعات أرباح أساسية تزيد قليلاً عن 19.51 مليار دولار للربع الثاني، بما يتماشى تقريباً مع توزيعاتها عن الربع الأول.

وقالت إنها تعتزم توزيع أرباح مرتبطة بالأداء عن فترة ستة أرباع تبدأ من الربع الثالث من 2023 وأن أول توزيع سيكون حوالي 9.87 مليارات دولار.

وأشارت الشركة إلى أن التراجع يعكس «تأثير انخفاض أسعار النفط الخام، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات».

وكان الانخفاض متوقعاً إلى حد كبير، ويتبع ذلك تراجعاً بنسبة 19.25% في الربع الأول من 2023 بعد ارتفاع كبير في 2022 مع الغزو الروسي لأوكرانيا.

توزيع الأرباح

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو «في أرامكو، تظل نظرتنا على المدى المتوسط إلى البعيد دون تغيير. ومع الانتعاش المتوقع للاقتصاد العالمي على نطاق واسع، إلى جانب النشاط المتزايد في قطاع الطيران، فإن استمرار الاستثمارات في مشاريع الطاقة سيكون ضرورياً لحماية أمن الطاقة».

وأعلن أنه «بالنسبة لمساهمينا، فإننا نعتزم البدء في توزيع أول أرباح مرتبطة بالأداء في الربع الثالث» وتبلغ 9.9 مليارات دولار، فيما سيتم كذلك توزيع أرباح الفصل الثاني على المستثمرين وقيمتها 19.5 مليار دولار.

وقال الناصر للصحافيين الاثنين إن الطلب العالمي «من المتوقع أن ينمو بنحو 2.4 مليون برميل في الربع الثالث 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي»، وهي زيادة تقودها الصين حيث كان الطلب «أقوى مما كان متوقعاً».

الإنتاج

ويبلغ إنتاج المملكة اليومي 9 ملايين برميل حالياً، وهو أقل بكثير من طاقتها القصوى البالغة 12 مليون برميل يومياً، وتستثمر «أرامكو» في مشاريع لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2027.

وارتفعت أسهم أرامكو منذ بداية العام بنحو 10.7% إلى 32.3 ريالاً.

وتمتلك السعودية 90% من أسهم «أرامكو» التي أدرجت في البورصة السعودية في ديسمبر 2019 بعد أكبر عملية طرح عام أولي في العالم وصلت قيمته إلى 29.4 مليار دولار في مقابل بيع 1.7% من أسهمها.

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