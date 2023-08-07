56.3 % زيادة برحلات الركاب في الصين خلال النصف الأول

المصدر: بكين ـ وكالات

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أظهرت بيانات من وزارة النقل أن رحلات الركاب في الصين ارتفعت بنسبة 56.3% على أساس سنوي إلى 4.32 مليارات في النصف الأول من العام الحالي.

وبلغ إجمالي رحلات الركاب على الطرق البرية في البلاد 2.14 مليار في هذه الفترة، بزيادة 18.6% على أساس سنوي، وفقاً للوزارة.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت رحلات الركاب عبر الممرات المائية في الصين بنسبة 146.8% عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى 120 مليوناً.

وكشفت البيانات أنه خلال الفترة نفسها، بلغت رحلات الركاب باستخدام وسائل النقل الحضري في الصين 45.42 مليار، بزيادة 15%عن العام الماضي.

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