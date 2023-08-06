35.9 مليار دولار أرباح «بيركشاير هاثاواي» في الربع الثاني

المصدر: واشنطن ـ د ب أ

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ذكرت شركة «بيركشاير هاثاواي» التابعة للمستثمر الملياردير الأمريكي وارن بافيت، أن صافي أرباحها في الربع الثاني المنسوب إلى المساهمين بلغ 35.91 مليار دولار أو 24 ألفاً و775 دولاراً للسهم من الفئة (أ)، مقارنة بخسارة قدرها 43.62 مليار دولار أو 29 ألفاً و663 دولاراً لكل سهم من الفئة الأولى (أ) في الربع نفسه من العام الماضي.

وشملت مكاسب وخسائر الاستثمار والمشتقات مكاسب قدرها 25.87 مليار دولار مقارنة بخسارة قدرها 53.04 مليار دولار في العام السابق.

ونمت الأرباح التشغيلية للربع الثاني إلى 10.04 مليارات دولار من 9.42 مليارات دولار في العام السابق. وبلغ إجمالي الإيرادات للربع الثاني 92.5 مليار دولار ارتفاعاً من 76.2 مليار دولار في العام السابق.

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