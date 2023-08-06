بنوك أمريكية تتراجع عن توقعاتها للركود الاقتصادي

المصدر: دبي - وكالات

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تراجعت بنوك أمريكية كبرى عن توقعاتها السابقة باحتمالات قوية لحدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، لكنهم أكدوا في الوقت نفسه أن مستويات النمو سوف تظل بطيئة.

ففي «جي بي مورغان تشيس» تراجع كبار الاقتصاديين في البنك عن توقعاتهم للركود، وانضموا إلى مجموعة «وول ستريت» المتنامية التي تعتقد الآن بأن الركود ليس حتمياً، لكن مع ملاحظة أن الأخطار لا تزال مرتفعة، مرجحين أن يكون النمو في المستقبل بطيئاً.

وأخبر كبير الاقتصاديين في البنك، مايكل فيرولي، العملاء نقلاً عن شبكة «سي أن بي سي»، أن البيانات الأخيرة تشير إلى نمو بنسبة 2.5 % خلال الربع الثالث، مقارنة مع توقعات «جي بي مورغان» السابقة بنسبة 0.5%.

وكتب فيرولي: «بالنظر إلى هذا النمو، نشك في أن الاقتصاد سيفقد بسرعة زخماً كافياً لينزلق إلى انكماش معتدل في الربع المقبل».

وإلى جانب البيانات الإيجابية، أشار البنك إلى حل مأزق سقف الديون في الكونجرس، وكذلك احتواء الأزمة المصرفية في مارس الماضي باعتبارها رياحاً معاكسة محتملة تم إزالتها منذ ذلك الحين.

كما خفض بنك «غولدمان ساكس» هو الآخر من احتمالية حدوث ركود إلى 20% انخفاضاً من 25%، مشيراً إلى أن مخاوف حدوث هذا الركود قد انخفضت حدتها. وكان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في مينيابوليس نيل كاشكاري، قد قال إن الولايات المتحدة في طريقها على ما يبدو لتجنب ركود اقتصادي، لكنها قد تشهد ارتفاعاً طفيفاً في معدل البطالة مع استمرارها في مواجهة التضخم.

وأضاف كاشكاري في مقابلة أجرتها معه شبكة «سي.بي.إس نيوز» أنه غير متأكد مما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي انتهى من رفع أسعار الفائدة، وإن صناع السياسة النقدية سيستعينون بالبيانات لتكوين آرائهم في هذا الصدد عندما يجتمعون في سبتمبر.

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