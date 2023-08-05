«أوبك+» توصي بالإبقاء على خفض الإنتاج حتى نهاية 2024

المصدر: (لندن - أ ف ب)

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أوصت لجنة تابعة لتكتل «أوبك+» بالإبقاء على الاستراتيجية الحالية لخفض الإنتاج حتى نهاية العام 2024، غداة إعلان تمديد التخفيضات السعودية.

وأعرب التكتل، الذي عقد اجتماعاً تقنياً عبر الفيديو للجنة المتابعة الوزارية المشتركة، عن تقديره للتخفيض الطوعي الإضافي للسعودية بمقدار مليون برميل يومياً وتمديده لشهر سبتمبر، وفق بيان صادر عن التكتل.

وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أنه مع هذا التخفيض الطوعي الذي بدأ في يوليو، تمّت إضافة خفض جديد في الصادرات من روسيا بمقدار 300 ألف برميل يومياً في سبتمبر. وكانت موسكو قد أعلنت الشهر الماضي عن خفض قدره 500 ألف برميل يومياً في أغسطس. وأكد التحالف اعترافه الكامل ودعمه لجهود السعودية، كما شكر روسيا على خفضها الطوعي.

وعادت أسعار النفط الخام إلى منطقة إيجابية، منذ الإعلانين الروسي والسعودي، مدفوعة بضيق السوق. ويتمّ تداول المؤشرين العالميين للنفط حالياً بالقرب من أعلى مستوياتهما خلال أكثر من ثلاثة أشهر.

وتوصلت «أوبك+» إلى اتفاق للحد من الإمدادات حتى 2024 بآخر اجتماعاتها في يونيو، وتعهدت السعودية بخفض طوعي للإنتاج في يوليو ثم قررت تمديده ليشمل أغسطس. وتبلغ تخفيضات إنتاج التحالف، باستثناء التخفيضات الطوعية الإضافية من المنتجين الثلاثة، 3.66 مليون برميل يومياً، أي ما يقرب من 3.6 % من الطلب العالمي.

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