إيرادات أمازون تتجاوز التوقعات وتحقق 134.4 مليار دولار
أعلنت أمازون عن نتائج أعمالها في الربع الثاني من العام الجاري، والتي شهدت نمواً بـ11 % في مبيعات شركة التجارة. كما أصدرت الشركة توقعات إيجابية بتسارع نمو المبيعات في الربع السنوي الثالث.
وحققت الشركة أرباحاً صافية قدرها 6.7 مليارات دولار، حيث بلغت ربحية سهم أمازون نحو 65 سنتاً لكل سهم مقارنة بتوقعات تحقيق أرباح قدرها 35 سنتاً للسهم.
وقفزت إيرادات الشركة إلى 134.4 مليار دولار مقابل توقعات عند 131.5 مليار دولار. وبلغت إيرادات الشركة من خدمة Amazon Web Services نحو 22.1 مليار دولار مقابل توقعات عند 21.8 مليار دولار، بينما بلغت إيرادات الإعلانات 10.7 مليارات دولار بما فاق توقعات المحللين عند 10.4 مليارات دولار.
وبالنسبة لتوقعات الربع السنوي الثالث (الجاري)، تتوقع الشركة تحقيق مبيعات تتراوح بين 138 ملياراً و143 مليار دولار أو ما يعادل نمواً يتراوح بين 9 و13 %، في حين يتوقع المحللون مبيعات بنحو 138.25 مليار دولار.