إيرادات أمازون تتجاوز التوقعات وتحقق 134.4 مليار دولار

المصدر: (واشنطن - وكالات)

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أعلنت ‏أمازون عن نتائج أعمالها في الربع الثاني ‏من العام الجاري، والتي شهدت نمواً بـ11 % في مبيعات شركة التجارة. كما أصدرت الشركة توقعات إيجابية بتسارع نمو المبيعات في الربع ‏السنوي الثالث.‏

وحققت الشركة أرباحاً صافية قدرها 6.7 مليارات دولار، حيث بلغت ربحية سهم ‏أمازون‏ نحو 65 سنتاً لكل سهم مقارنة ‏بتوقعات تحقيق أرباح قدرها 35 سنتاً للسهم.

وقفزت إيرادات الشركة إلى ‏‏134.4 مليار دولار مقابل توقعات عند 131.5 مليار دولار.‏ وبلغت إيرادات الشركة من خدمة ‏Amazon Web Services‏ نحو 22.1 مليار ‏دولار مقابل توقعات عند 21.8 مليار دولار، بينما بلغت إيرادات الإعلانات 10.7 ‏مليارات دولار بما فاق توقعات المحللين عند 10.4 مليارات دولار.‏

وبالنسبة لتوقعات الربع السنوي الثالث (الجاري)، تتوقع ‏الشركة‏ تحقيق مبيعات ‏تتراوح بين 138 ملياراً و143 مليار دولار أو ما يعادل نمواً يتراوح بين 9 ‏و13 %، في حين يتوقع المحللون مبيعات بنحو 138.25 مليار دولار.‏

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