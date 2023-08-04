بنك «بي.إن.بي باريبا» يطلق جولة ثانية لإعادة شراء الأسهم

المصدر: باريس - (د ب أ)

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أطلق بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي الجولة الثانية من برنامجه لإعادة شراء الأسهم.

وقال البنك إن الجولة الثانية تستهدف إعادة شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار يورو (2.74 مليار دولار).

وستبدأ فترة إعادة شراء الأسهم يوم 7 أغسطس المقبل، وتنتهي يوم 8 ديسمبر المقبل أو قبل ذلك. وسيشطب البنك الأسهم التي سيعيد شراءها في إطار هذا البرنامج.

ويمثل عدد الأسهم التي سيتم شراؤها وفقاً لهذا البرنامج ما يصل إلى 10% من مجمل أسهم بنك بي.إن.بي باريبا، إذ يصل عددها كحد أقصى إلى 123.43 مليون سهم. وكان أعلى سعر لإعادة الشراء في 16 مايو الماضي 89 يورو للسهم الواحد.

وبدأ البنك الجولة الأولى من البرنامج الحالي لإعادة شراء الأسهم يوم 3 أبريل الماضي وانتهى أمس، وتم فيه شراء 3.6% من مجمل أسهم البنك مقابل نحو 2.5 مليار يورو.

ومع تنفيذ الجولة الثانية سيصل مجمل قيمة برنامج إعادة شراء الأسهم إلى 5 مليارات يورو بما يعادل نحو 7% من مجمل القيمة السوقية للبنك بحسب ما أعلنه يوم 7 فبراير الماضي.

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