بيانات الوظائف الأمريكية دون التوقعات.. وتدعم رفع الفائدة من جديد

المصدر: واشنطن - بلومبرغ

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أظهرت البيانات سوق العمل الأمريكية لشهر يوليو عن انخفاض معدل البطالة إلى 3.5% مقابل 3.6% في الشهر السابق، كما زادت كشوف الأجور غير الزراعية 187 ألف وظيفة، بأقل من التوقعات البالغة 200 ألف وظيفة، فضلاً عن ارتفاع متوسط ​​الدخل بالساعة في يوليو بنسبة 0.4%، مقارنة بتوقعات بلغت 0.3%.

كانت بلومبرغ إيكينوميكس قد توقعت أن تضيف الشركات الأمريكية 200000 وظيفة خلال الشهر الماضي، على أن يصل معدل البطالة إلى 3.7%.

من جهة أخرى، كشفت أرقام معهد أبحاث «إيه دي بي» (ADP) بالتعاون مع مختبر الاقتصاد الرقمي في ستانفورد، الصادرة يوم الأربعاء، عن ارتفاع كشوف أجور القطاع الخاص بـ324000 وظيفة الشهر الماضي، متجاوزة جميع التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرغ للاقتصاديين.

وتدعم البيانات توجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لزيادة الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر، بدلاً من التوقف المؤقت عن تشديد السياسة النقدية.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في آخر اجتماعاته أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية لتصل إلى نطاق بين 5.25% و5.5%، وهو الأعلى منذ 22 عاماً، بعد أن توقف مؤقتاً عن رفع الفائدة في يونيو الماضي للمرة الأولى منذ 15 شهراً، ليمثل القرار الزيادة الحادية عشرة منذ مارس 2022.

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