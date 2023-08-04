«كوين بيس» تواصل تكبد الخسائر للربع السادس على التوالي

المصدر: نيويورك - بلومبرغ

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قالت «كوين بيس غلوبال»، أكبر بورصة عملات مشفرة في الولايات المتحدة، إن خسائرها في الربع الثاني تراجعت، فيما تجاوزت الإيرادات التقديرات.

وتقلص صافي خسارة الشركة إلى 97 مليون دولار، أو 42 سنتاً للسهم، مقارنة بـ1.1 مليار دولار، أو 4.98 دولارات، على أساس سنوي.

وتواصل الشركة تكبد الخسارة للربع السادس على التوالي. ومع ذلك، فقد تضاعفت أسعار الأسهم منذ بداية سنة 2023.

وانخفضت الإيرادات 12% إلى 707.9 مليون دولار، لتتجاوز تقدير إجماع المحللين الذين شملهم استطلاع «بلومبرغ» والبالغ 631.2 مليون دولار كما انخفضت عائدات المعاملات الفصلية إلى 327.1 مليون دولار.

هذا وقد رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد الشركة في يونيو بدعوى أنها تدير بورصة وأعمال وساطة ووكالة مقاصة بشكل غير قانوني ولكن بعد إعلان نتائج الأرباح، أوضح كبير المسؤولين القانونيين، بول غريوال، أن الشركة ستقدم مذكرة اليوم الجمعة تطلب فيها من المحكمة رفض نظر القضية.

وتغيرت أسهم «كوين بيس» بشكل طفيف مقتربة من سعر 90 دولاراً بعدما قفزت في البداية عقب إصدار النتائج الفصلية.

تداول

وأطلقت الشركة في مايو منصة «كوين بيس إنترناشيونال إكستشينج»، التي تسمح لبعض المستثمرين المقيمين خارج الولايات المتحدة بتداول مشتقات العملة المشفرة. وبلغت قيمة التداول على المنصة 2.1 مليار دولار في الثلاثين يوماً الماضية فيما بلغ مجمل التداول عالمياً في العقود المستقبلية لبتكوين وحدها 550 مليار دولار في الشهر الماضي، حسب البيانات التي جمعتها «بلوك».

وقالت الشركة إنه تم ضم أكثر من 50 مؤسسة، وتخطط «كوين بيس» لإضافة مزايا أخرى للمنصة في النصف الثاني من العام، مثل سجلات تداول الأصول الإضافية والتداول الفوري.

وقالت الشركة إن أرصدة العملاء المالية انخفضت إلى 3.8 مليارات دولار من 5.4 مليارات دولار في نهاية الربع الأول، ويرجع ذلك أساساً إلى التدفقات الخارجة من مجموعة صغيرة من المؤسسات الأساسية في مجال العملات المشفرة، والتي كانت تمتلك أرصدة مرتفعة سابقاً «قبل اندلاع الأزمة المصرفية».

وشكلت «بتكوين» 40% من حجم التداول في الربع الثاني، ارتفاعاً من 31% في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب «كوين بيس».

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