133 مليار دولار مكاسب أكبر صندوق تقاعد في العالم خلال الربع الثاني

المصدر: طوكيو ـ (د ب أ)

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أعلن صندوق التقاعد الحكومي الياباني، وهو أكبر صندوق تقاعد في العالم، تسجيل مكاسب قياسية خلال الربع الثاني من العام الحالي بقيمة 18.98 تريليون ين (133 مليار دولار) بفضل الأداء الجيد لسوق الأسهم المحلية والسندات العالمية.

وزادت قيمة أصول صندوق استثمار أموال التقاعد الحكومي بنسبة 9.5% خلال الربع الثاني لتصل إلى 219.17 تريليون ين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الأسهم المحلية اليابانية كانت الأفضل أداء بين استثمارات الصندوق، حيث بلغت مكاسبها ربع السنوية 14.4% مع ازدهار السوق اليابانية مدعومة بمؤشرات استقرار التضخم. كما زادت قيمة الأسهم الأجنبية لدى الصندوق بنسبة 15.4% في حين زادت قيمة السندات الخارجية بنسبة 8.1% والسندات اليابانية بنسبة 0.4% خلال الربع الثاني.

وقال ماساتاكا ميازونو رئيس الصندوق في بيان «الأرباح الكبيرة مجرد نتيجة قصيرة المدى، بحسب نموذجنا، فإن تحقيق مكاسب بنسبة 9.49% ستظهر مرة واحدة خلال تسع سنوات.. نواصل أداء واجبنا من خلال القيام باستثمارات طويل المدى».

ونظراً لاستثمار حوالي نصف إجمالي أصوله في السندات المحلية والدولية، يظل أداء الصندوق الياباني عرضة للارتفاعات في العائد على السندات وتقلبات سعر صرف الين، في ظل حركة البنك المركزي الياباني البطيئة للتخلي عن سياسته النقدية فائقة المرونة. وتلقت النظرة المستقبلية للأوراق المالية ذات الدخل الثابت ضربة إضافية خلال الأسبوع الحالي بعد أن خفضت مؤسسة التصنيف الائتماني فيتش ريتنجس تصنيف الولايات المتحدة.

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