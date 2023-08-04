أسهم أوروبا تستقر بعد موجة بيع استمرت 3 أيام ونيكاي يستقر

المصدر: عواصم - وكالات

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استقرت الأسهم الأوروبية، الجمعة، بعد موجة بيع استمرت ثلاثة أيام إذ طغى أثر توقعات قوية من عملاق التجزئة أمازون وعدد من الشركات الأخرى إثر مخاوف في الآونة الأخيرة من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% في التداولات، ولكنه لا يزال يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي له في قرابة شهر.

وارتفعت العقود الآجلة في وول ستريت إذ طغى أثر التوقعات القوية من أمازون إثر التوقعات السلبية من أبل.

وارتفع سهم البنك الفرنسي كريدي أجريكول 4.2% إذ ساعدته نتائج قوية لنشاط التأمين والتمويل للمستهلكين على تسجيل أرباح فصلية إيجابية.

وقفز سهم البنك الإيطالي المملوك للدولة مونتي دي باشي دي سيينا 4.8% مع إعلان أرباح فاقت التوقعات في الربع الثاني من العام.

اليابان

أنهى المؤشر نيكاي الياباني التداول الجمعة من دون تغير يذكر، بينما دعمت مكاسب أسهم التكنولوجيا المؤشر.

وارتفع المؤشر نيكاي 0.10% إلى 32130.94 نقطة بعدما انخفض دون مستوى 32 ألف نقطة في وقت سابق من الجلسة المرة الأولى منذ 13 يوليو.

وخسر المؤشر ما يقرب من 4% في الجلستين الماضيتين بعد الخفض المفاجئ للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وسجل خسارة أسبوعية بنسبة 1.7%.

وخفضت وكالة فيتش يوم الثلاثاء التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى AA+ من AAA، ما أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة في اليابان والولايات المتحدة وأثر سلباً في الأسهم.

وأنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً خسائره المبكرة ليرتفع 0.28% إلى 2274.63 نقطة عند الإغلاق، ولكنه خسر 0.7% في الأسبوع.

وهبط سهم نينتندو 2.91% رغم ارتفاع أرباح شركة ألعاب الفيديو في الربع الأول من العام 82% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

كما تراجع سهم شركة كيكومان المصنعة لصلصة الصويا 4.5% متصدراً الخسائر في المؤشر نيكاي.

فيما ارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق 0.88% ليقدم أكبر دعم للمؤشر وانخفض سهم مجموعة سوفت بنك 0.72%.

وصعد سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 0.34%.

ومن بين 225 سهماً مدرجة في المؤشر نيكاي، ارتفع 130 سهماً وانخفض 93 فيما لم يطرأ تغير يذكر على سهمين.

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