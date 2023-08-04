أرباح «ميرسك» تتراجع.. والشركة تخفض توقعاتها لحركة التجارة العالمية

المصدر: أوسلو - (د ب أ)

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قلصت شركة النقل البحري الدنماركية «أيه. بي موللر-ميرسك» توقعاتها لحركة التجارة العالمية قائله إنه لا توجد مؤشرات مهمة إلى أن حجم تجارة الحاويات في العالم سيتعافى في العام الحالي.

وقالت الشركة ومقرها في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، إن حركة تجارة الحاويات العالمية يمكن أن تنكمش في العام الحالي بنسبة 4% في حين كانت التوقعات السابقة تشير إلى انكماشها بنسبة 2.5%.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه ميرسك تحقيق أرباح أعلى من التوقعات في الربع الثاني من العام الحالي، مع زيادة توقعاتها لأرباح العام الحالي.

وقالت الشركة إن أرباحها قبل حساب الضرائب والفوائد والإهلاك تراجعت في الربع الثاني إلى 2.91 مليار دولار.

وقالت ميرسك إنها تتوقع أرباح تشغيل في العام الحالي ككل بين 9.5 مليارات و11 مليار دولار، في حين كانت التوقعات السابقة تتراوح بين 8 و11 مليار دولار.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ميرسك إلى جانب شركات النقل البحري الأخرى تواجه إعادة تعديل مفاجئة في القطاع، بعد الأرباح القياسية التي حققتها الصناعة في سنتي 2021 و2022، بفضل ارتفاع الطلب على السلع الاستهلاكية في جائحة فيروس كورونا المستجد، مع نقص عدد السفن المتاحة للعمل ولكن النمو الاقتصادي العالمي فقد زخمه في الوقت الذي تعتمد فيه الشركات على المخزونات الجديدة بدلاً من نقل الاحتياجات من آسيا إلى أوروبا والولايات المتحدة.

وقالت ميرسك إنه تم رصد اتجاه الشركات إلى الاعتماد على المخزونات منذ الربع الأخير من العام الماضي، وسيستمر حتى نهاية العام الحالي.

وأضافت «بشكل عام، ما زالت بيئة تجارة الحاويات والخدمات اللوجيستية صعبة. لا توجد أي إشارة إلى زيادة كبيرة في حجم أعمال الشحن في النصف الثاني من العام».

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