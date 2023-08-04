البنك المركزي الصيني يتعهد بدعم القطاع الخاص

المصدر: بكين - (د ب أ)

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أعلن البنك المركزي الصيني عزمه تعزيز الدعم التمويلي للقطاع الخاص، وذلك عقب اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين بشركات تطوير عقاري في البلاد وشركات تعمل في مجالات أخرى.

وذكر البنك في بيان، أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، أن المحافظ الجديد لبنك الشعب الصيني بان جونجشينج التقى الخميس ممثلي ثماني شركات خاصة، من بينها مجموعة لونجفور القابضة للتطوير العقاري، وميديا ريال ستيت للعقارات، و«سي.أي.إف.أي» القابضة، للاستماع إلى الصعوبات التي تواجهها واحتياجاتها التمويلية.

وكان الاجتماع الحلقة الأخيرة من سلسلة المحاولات التي تقوم الحكومة الصينية للنهوض بالقطاع الخاص في ظل ضعف التعافي الاقتصادي الصيني وتزايد الضغوط في سوق السندات. وقد يساعد إنعاش سوق العقارات في تعزيز النمو الاقتصادي للبلاد، في ضوء إشارة المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني الأسبوع الماضي إلى الاتجاه نحو تخفيف السياسات الخاصة بهذا القطاع.

ونقلت بلومبرج عن تشانج تشيوي كبير الخبراء في مؤسسة بينبوينت لإدارة الأصول المالية قوله إن الرسالة من كبار المسؤولين الصينيين مفادها دعم قطاع الإسكان، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كان سوف يتم اتخاذ إجراءات جديدة.

وأضاف: «القطاعات التي تتعرض لضغوط تحتاج إلى مزيد من الدعم المالي، ومن الواضح أن ذلك يسري على قطاع العقارات».

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