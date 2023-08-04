300 مليون دولار غرامة بحق شبكة لـ«التسويق عبر الهاتف» في أمريكا

المصدر: نيويورك - (أ ف ب)

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استخدام مليون رقم مختلف لإخفاء نواياها وخداع الضحايا

أجرت 5 مليارات مكالمة خلال ثلاثة أشهر في عام 2021

الهدف كان بيع عقود صيانة المركبات تحت ستار عقود تأمين

فرضت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، الهيئة الناظمة للاتصالات الأمريكية، أكبر غرامة في تاريخها ومقدارها حوالي 300 مليون دولار، على شبكة دولية للتسويق عبر الهاتف تنشط في الولايات المتحدة ويشارك في إدارتها رجلان مُنعا سابقاً مدى الحياة من إجراء مثل هذه المكالمات.

وأشارت رئيسة لجنة الاتصالات الفيدرالية جيسيكا روزنوورسيل إلى أن هذه الشبكة أجرت على وجه الخصوص أكثر من خمسة مليارات مكالمة في ثلاثة أشهر في عام 2021.

وقالت اللجنة في بيان إن هذه الشبكة، التي تديرها منذ عام 2018 على الأقل شركات عدة مقرها الولايات المتحدة والمجر وبنما، انتهكت القانون الفيدرالي الأمريكي والقواعد الخاصة بالتسويق الآلي عبر الهاتف.

وارتكبت الشبكة سلسلة انتهاكات بينها التسويق عبر الهاتف من دون موافقة خطية، والاتصال بأرقام مدرجة على القائمة الحمراء، واستخدام أكثر من مليون رقم مختلف لإخفاء نواياها وخداع الضحايا، وفق ما ذكرت لجنة الاتصالات الفيدرالية، لافتة إلى أن الهدف كان بيع عقود لصيانة المركبات تحت ستار عقود تأمين على السيارات.

وحدد ثمانية أشخاص كأعضاء مهمين في هذه العملية (خمسة في كاليفورنيا، واثنان في المجر وواحد في بنما)، من بينهم رجلان لهما «دور مركزي» فرض عليهما في السابق حظر مدى الحياة من التسويق عبر الهاتف كجزء من اتفاق جرى التوصل إليه مع لجنة الاتصالات الفيدرالية والقضاء في تكساس لتجنب دعوى قضائية.

وأقرت روزنوورسيل بأنه «لا يزال هناك الكثير من المحتالين. نحن نعلم أن ثمة جهوداً كبيرة لا يزال يتعين بذلها»، لافتة أنه سيتم اللجوء إلى وزارة العدل لتقاضي الغرامة البالغة قيمتها 299 مليوناً و997 ألف دولار.

وأضافت «مع ما يقرب 300 مليون دولار، هذه أكبر غرامة تفرضها لجنة الاتصالات الفيدرالية».

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