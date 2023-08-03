أسهم «باي بال» تتراجع 11% أمام نتائج دون التوقعات

المصدر: واشنطن - وكالات

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تراجعت أسهم شركة «باي بال» بأكثر من 11 % اليوم الخميس، مع تسجيل الشركة نتائج أقل من التوقعات السابقة للشركة، على الرغم من تفوقها على توقعات المحللين في الربع الثاني من العام 2023.

وسجلت الشركة صافي دخل بلغ 1.03 مليار دولار، في مقابل خسارة صافية قدرها 341 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 7 % على أساس سنوي إلى 7.29 مليارات دولار خلال الربع المعلن، لتتجاوز التوقعات بتسجيل 7.27 مليارات دولار.

وبلغت ربحية سهم شركة المدفوعات المعدلة نحو 1.16 دولار، وهو ما يزيد عن توقعات المحللين عند 1.15 دولار للسهم، وارتفاعًا من 93 سنتًا للسهم في العام السابق.

وقال دان شولمان، الرئيس التنفيذي: لدينا ثقة كبيرة في أن أعمالنا تسير على الطريق الصحيح ونرى دلائل واضحة على أن الاستثمارات التي قمنا بها تؤتي ثمارها.

وأبلغت الشركة عن هامش تشغيلي معدل بنسبة 21.4 % للربع الثاني، وهو أقل من التوقعات السابقة للشركة والبالغة 22 %. كما تجاوز إجمالي حجم المدفوعات لهذه الفترة التوقعات، حيث بلغ 376.5 مليار دولار، بينما توقع المحللون 368.9 مليار دولار.

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