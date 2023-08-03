تراجع أرباح «بي إم دبليو» في الربع الثاني إلى 2.9 مليار يورو

المصدر: ميونخ - د ب أ

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أعلنت شركة السيارات «بي إم دبليو» الألمانية تراجع أرباحها خلال الربع الثاني من هذا العام.

وأوضحت الشركة بمدينة ميونخ بجنوب ألمانيا أن ربح الشركة تراجع بنسبة 2.9% مقارنة بالفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي، ليصل إلى 2.96 مليار يورو، وأرجعت الشركة السبب وراء ذلك في زيادة الضرائب بصفة خاصة.

وفي المقابل ارتفع حجم المبيعات لدى الشركة بنسبة 7% ووصل إلى 37.2 مليار يورو، لأن الشركة باعت عدداً أكبر من السيارات، كما شكلت الطرز الأغلى ثمناً حصة أكبر من المبيعات.

يذكر أن شركة السيارات الألمانية عرضت، الثلاثاء، بيانات رئيسية عن أعمالها التشغيلية ورفعت خلال ذلك توقعاتها السنوية للمبيعات وهامش الربح قبل حساب الفوائد والضرائب.

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