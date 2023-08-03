النتائج تحاصر الأسهم الأوروبية.. واليابانية على خطى وول ستريت

المصدر: عواصم ـ (رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي





تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الخميس إذ نال ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتقارير الأرباح المخيبة من المعنويات .

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6%، مسجلاً أدنى مستوى له في أسبوعين.

وقاد المؤشر داكس الألماني الخسائر في المنطقة، مع هبوط سهم إنفنيون تسعة بالمئة بعد أن توقعت الشركة المصنعة للرقائق انخفاضاً في إيرادات الربع الرابع مع استمرار عدم وضوح الوضع في سوق أشباه الموصلات.

لندن

وتراجع سهم مجموعة بورصة لندن 3.5% بعد أن أعلنت تقاريرها للنصف الأول.

فيما صعد سهم سوسيته جنرال، ثالث أكبر بنك مدرج في فرنسا، 3%. وزاد سهم آي. إن. جي جروب، أكبر بنك هولندي، 1.4% بعد أن أعلن عن أرباح فصلية أفضل من المتوقع.

اليابان

وتراجعت الأسهم اليابانية لليوم الثاني على التوالي مقتفية أثر وول ستريت التي أغلقت الأربعاء على انخفاض إذ نال ارتفاع عائدات السندات في الولايات المتحدة واليابان من معنويات المستثمرين.

وهبط المؤشر نيكاي الياباني 1.68% ليغلق عند 32159.28 نقطة بعد أن تراجع 2.3% في أكبر خسائر يومية في الجلسة السابقة.

كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.45% إلى 2268.35 نقطة.

السندات الحكومية

وارتفعت عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى في أكثر من تسع سنوات بعد ارتفاع عائدات السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات خلال الليل، مما دفع بنك اليابان إلى إجراء عملية شراء طارئة للسندات.

وواصل الين تراجعه بعد إعلان بنك اليابان عن عملية الشراء الطارئة، ليسجل أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 143.89 ين للدولار، مما حد من خسائر المؤشر نيكاي.

وهوى سهم تي.دي.كيه 10.23% بعد أن خفضت شركة صناعة أجهزة الاستشعار التوقعات للعام بأكمله.

وبالمثل هبط سهم ياماها 14.57% على خلفية خفض صانعة الآلات الموسيقية توقعاتها للأرباح السنوية.

لكن سهم كاواساكي كيسن خالف الاتجاه وصعد 4.05% بعد أن أعلنت شركة الشحن التي تضم بين مساهميها صندوق استثمار عن إعادة شراء للأسهم في الجلسة السابقة.

وقفز أيضا سهم نظيرتها نيبون يوسن 7.24% لتتصدر المؤشر نيكاي بعد الإعلان عن إعادة شراء لما يبلغ 16.7% من الأسهم الحالية .

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز