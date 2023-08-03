التضخم في تركيا يقفز إلى 48٪ وتوقعات بتراجعه منتصف 2024

المصدر: إسطنبول - (وكالات)

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قال وزير المالية التركي محمد شيمشك إن التضخم السنوي سيبدأ في الانخفاض اعتباراً من منتصف عام 2024 في ظل التأثير الإيجابي لموقف السياسة النقدية للبلاد.

وأظهرت بيانات ارتفاع التضخم في تركيا إلى ما يقرب من 48% في يوليو.

وأضاف شيمشك في بيان نُشر على منصة إكس (تويتر سابقاً) «سندعم عملية خفض التضخم بالانضباط المالي. الهدف الأساسي لسياساتنا هو خفض التضخم بشكل دائم ليصبح في خانة الآحاد على المدى المتوسط».

وارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا في يوليو إلى 47.83%، مقارنة مع 38.2%، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الخميس.

ويأتي الرقم الجديد الموافق للتوقعات بعد أسبوع على رفع البنك المركزي بأكثر من الضعف توقعاته لنهاية العام إلى 58% من 22.3% بعد شكوك استمرت سنوات من قبل خبراء اقتصاد مستقلين بشأن المعدل الرسمي.

أظهرت البيانات، أن التضخم في تركيا قفز بأعلى وتيرة شهرية في أكثر من عام في يوليو، بفعل زيادات الضرائب المختلفة والانخفاض الحاد لقيمة الليرة.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 9.49% على أساس شهري في يوليو، متجاوزة توقعات استطلاع للرأي أجرته رويترز بنسبة 9.1% وبارتفاع حاد من 3.92% في يونيو.

وقال معهد الإحصاء التركي إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ارتفع إلى 47.83%، بعد التراجع لثمانية أشهر ليصل إلى 38.21 في يونيو وسط عوامل من بينها استقرار الليرة نسبياً حتى إعادة انتخاب أردوغان.

وفقدت الليرة نحو 30% من قيمتها حتى الآن هذا العام -مع الانخفاض أكثر من 20% في يونيو وحده- بعد أن أشار أردوغان إلى التحول نحو سياسات اقتصادية أكثر تقليدية بما في ذلك رفع أسعار الفائدة.

ومنذ ذلك الحين رفع البنك المركزي سعر الفائدة 900 نقطة أساس إلى 17.5% في اجتماعيه بقيادة الرئيسة الجديدة للبنك حفيظة غاية أركان، لكن مع بقاء وتيرة التشديد النقدي أقل من توقعات السوق.

وعلى مستوى القطاعات، جاء التضخم السنوي مدفوعاً بقطاع الفنادق والمقاهي والمطاعم الذي سجل قفزة في الأسعار بلغت 82.6%. وارتفعت الأسعار في قطاع الصحة أيضا 76% تقريباً وفي قطاع الأغذية والمشروبات 60.7%.

وكانت زيادة التضخم متوقعة بعد أن رفعت أنقرة العديد من الضرائب، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات وضريبة الاستهلاك الخاص على الوقود. كما أدى الانخفاض التراكمي لقيمة الليرة إلى ارتفاع الأسعار.

وتراجعت الليرة قليلا إلى 26.9870 للدولار بعد نشر البيانات، بفارق طفيف عن أدنى مستوى قياسي عند 27.05 للدولار.

ارتفاع مؤقت

وفي أول مؤتمر صحافي لها الأسبوع الماضي، أعلنت الحاكمة الجديدة للبنك المركزي حفيظة غاية اركان أن التضخم سيرتفع «مؤقتا» نظراً إلى ارتفاع سعر صرف الليرة والإجراءات المالية.

وفي عهد المسؤولة التنفيذية السابقة في مصرف الجمهورية الأول (فيرست ريبابليك بنك) وغولدمان ساكس، رفع المصرف المركزي التركي مرّتين معدلات الفائدة من 8.5 إلى 15%.

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