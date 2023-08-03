«آي سي دي بروكفيلد» يستقطب صناديق عالمية

المصدر: دبي- سيد صالح

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باتت «مؤسسة الاستثمار الصينية» وشركة «كيه إل سي سي بروبرتي هولدينغز بي اتش دي» الماليزية ضمن مجموعة من الأطراف العالمية المتنافسة على شراء حصة في برج «آي سي دي بروكفيلد بليس» التجاري والإداري في قلب دبي، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، نقلاً عن مصادر مُطلعة.

وأفادت الوكالة بأن الجهتين المشتركتين في ملكية البرج، وهما مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وشركة «بروكفيلد» الكندية للاستثمار في الأصول العقارية، قد تبيعان حصة فيه تصل نسبتها إلى 49%.

وذكرت الوكالة أيضاً أن شراء حصة في البرج قد حظي باهتمام من جانب عشرات الكيانات العالمية، ومنها صناديق للثروات السيادية وصناديق لاستثمار معاشات المتعاقدين. وأضافت الوكالة أن أحد هذه الكيانات قد أبدى اهتمامه بشراء البرج بأكمله.

وأشارت «بلومبرغ» أيضاً إلى أن المصادر قد ذكرت أن «شركة حصانة الاستثمارية» السعودية ضمن الأطراف المُهتمة بالاستحواذ على حصة في البرج، إلا أن مسؤولاً بالشركة نفى مشاركتها في مفاوضات الاستحواذ.

وأوضحت الوكالة أن الجهتين المالكتين للبرج لم تتخذا قراراً نهائياً بعد بشأن مشتري الحصة، وأنهما قد تقرران في النهاية عدم بيعها.

ولم يعلق ممثلو أي من «آي سي دي بروكفيلد بليس»، «مؤسسة الاستثمار الصينية» أو «كيه إل سي سي» على الخبر.

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