قرار «خفض التصنيف» يتلاعب بالأسهم العالمية

ت + ت - الحجم الطبيعي

هوت الأسهم الأمريكية، أمس، بعد أن خفضت وكالة فيتش التصنيف طويل الأجل للولايات المتحدة، لكن المستثمرين يحاولون عدم الالتفات لها في انتظار النتائج. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 250 نقطة أو حوالي 0.70%. فيما خسر مؤشرا ستاندر آند بورز وناسداك 1.3% و2.4% على التوالي.

تراجعت الأسهم الأوروبية، إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1%، ليلامس أدنى مستوى له، منذ 20 يوليو.

وسجلت الأسهم اليابانية أكبر تراجع يومي من حيث النسبة المئوية هذا العام،وانخفض المؤشر نيكاي 2.30% ليغلق عند 32707.69 نقاط في أكبر تراجع يومي منذ 20 ديسمبر، بينما نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.54% إلى 2301.26 نقطة.

وانخفض مؤشر إم.إس.سي.آي الأوسع نطاقاً لأسهم آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان 2%، ليتجه صوب تسجيل أسوأ أداء يومي منذ فبراير.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز