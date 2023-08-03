تداعيات «القرار» ترفع الذهب وتهوي بالدولار

المصدر: نيويورك - رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب، أمس، بعد تراجع الدولار، وعائدات سندات الخزانة الأمريكية إثر قرار وكالة «فيتش» تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وهو ما زعزع الثقة بالاقتصاد الأمريكي قبل صدور بيانات مهمة منتظرة هذا الأسبوع.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1948.43 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات، في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3% إلى 1985.60 دولاراً.

ودفع ذلك الدولار إلى الانخفاض في مقابل ارتفاع اليورو نحو 1.10 دولار. وكانت العملة الأوروبية الموحدة ارتفعت في أحدث تداول 0.11%، لتصل إلى 1.0996 دولار، بعدما لامست في وقت سابق أعلى مستوى لها في الجلسة عند 1.1020 دولار، كما ارتفع الجنيه الاسترليني 0.05% إلى 1.2782 دولار، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي في أحدث تداول 0.09%، إلى 102.09 نقطة، وارتفع الين الياباني 0.1% عند 143.21 للدولار.

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