"LVL Wellbeing" تحصل على تمويل بـ 10 ملايين دولار من "إم جي ويلنس" التابعة لمجموعة "ملتيبلاي"

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أعلنت شركة LVL Wellbeing، اختتام جولتها التمويلية الأولى بنجاح، وذلك بدعم تمويلي من "إم جي ويلنس القابضة" وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لصالح مجموعة ملتیبلاي.

ومن خلال الجولة التمويلية الأولى، ستعمل شركة LVL Wellbeing ، ومقرها دولة الإمارات، على دمج عملياتها التشغيلية مع شركة هيلثيريو، إحدى الشركات التابعة لمجموعة ملتیبلاي؛ حيث توفر هيلثيريو منصة سوق افتراضية تربط الأفراد بمستشاري السلامة الصحية من جميع أنحاء العالم الذين يقدمون جلسات خاصة بالأفراد.

وقال جاري بلاورز ، الرئيس التنفيذي لشركة LVL Wellbeing: "ستمكننا هذه الجولة التمويلية من مواصلة العمل على تطوير منصتنا لتعزيز مكانتها في مجال رفاهية مكان العمل، إضافةً إلى تطوير وتقديم مجموعة من الميزات الجديدة في النصف الثاني من العام 2023 بما يشمل إطلاق النسخة العربية من التطبيق. كما ستعمل الشركة على مضاعفة استثماراتها بغرض تقديم تجارب للمستخدمين ضمن الشركات. كما سيعمل هذا الاستثمار على زيادة توسع الشركة في المملكة العربية السعودية كجزء من خططها التنموية الإقليمية".

وقال إن دمج العمليات التشغيلية مع شركة هيلثيريو، يستهدف توحيد الجهود بهدف تقديم خدمات الصحة والرفاهية الوقائية الأكثر شمولاً انطلاقاً من النمو المتزايد لأنشطتنا في دولة الإمارات وجهودنا للتوسع إقليمياً ودولياً.

ويأتي اختتام الجولة التمويلية الأولى بعد سلسلة من الأعمال التجارية الجديدة التي حققت مكاسب نوعية، بما في ذلك الشراكة الجديدة في مجال الضيافة، والتي تعمل على تمكين فريق شركة LVL Wellbeing للتوسع في أسواق دبي وأبوظبي والرياض ومدينة هاليفاكس في كندا مع الأخذ بالاعتبار التحضيرات أثناء للجولة التمولية الثانية التي سوف تستهدف توسيع قاعدة العملاء على مستوى عالمي.

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