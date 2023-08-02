أرباح ستاربكس الفصلية تتجاوز المليار دولار

المصدر: واشنطن - (د ب أ)

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قالت سلسلة المقاهي العملاقة ستاربكس إنها تجاوزت تقديرات المحللين وسجلت زيادة في الأرباح في الربع الثالث من العام المالي لها.

وجاءت أرباح ستاربكس عند 1.14 مليار دولار، أو 0.99 دولار للسهم، بالمقارنة مع 912.9 مليون دولار ، أو 0.79 دولار للسهم، في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأعلنت ستاربكس عن أرباح معدلة قدرها دولار للسهم الواحد لهذه الفترة.

وكان محللون يتوقعون في المتوسط أن تربح الشركة 0.95 دولار للسهم.

وارتفعت إيرادات الشركة للربع بنسبة 12.5% إلى 9.17 مليارات دولار من 8.15 مليارات دولار في العام الماضي.

هذا وقفزت مبيعات المتاجر خارج أمريكا الشمالية بنسبة 24٪. سجلت الصين على وجه الخصوص نمواً في المبيعات بنسبة 46٪ خلال هذه الفترة.

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