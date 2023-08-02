تصنيف أمريكا الائتماني في «فيتش» يتلاعب بالأسهم العالمية

المصدر: عواصم - رويترز

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تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين تقريباً مع تصدر أسهم التكنولوجيا والسيارات الخسائر، إذ فر المستثمرون على مستوى العالم من الأصول عالية المخاطر، بعدما خفضت وكالة «فيتش» بشكل مفاجئ التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

وخفضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف الولايات المتحدة الائتماني إلى ‭‭‭AA+‬‬‬ من ‭‭‭AAA‬‬‬، في خطوة أثارت غضب البيت الأبيض، وفاجأت المستثمرين، وتأتي على الرغم من التوصل لحل قبل شهرين لأزمة سقف الدين.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1%، ليلامس أدنى مستوى له، منذ 20 يوليو.

كان المؤشر تراجع بنحو 1%، وهو أسوأ يوم له، منذ ما يقرب من شهر، بعد أن أثارت بيانات ضعيفة لنشاط التصنيع على مستوى العالم مخاوف من تباطؤ اقتصادي.

انخفاض

وهوى سهم شركة «سيمنز هيلثنيرز» لصناعة الأجهزة الطبية الأمريكية الألمانية 5.4%، بعد انخفاض غير متوقع في الأرباح التشغيلية الفصلية، بسبب تراجع الطلب على اختبارات «كوفيد 19».

وهبط سهم دار الأزياء الألمانية هوجو بوس 4.1%، رغم رفع توقعاتها للعام بأكمله.

من جهة أخرى سجلت الأسهم اليابانية أكبر تراجع يومي من حيث النسبة المئوية هذا العام، مع انتشار الحذر في الأسواق الآسيوية، بعد خفض غير متوقع للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة، الأمر الذي أثر سلباً على المعنويات.

وانخفض المؤشر نيكاي 2.30% ليغلق عند 32707.69 نقاط في أكبر تراجع يومي منذ 20 ديسمبر، بينما نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.54% إلى 2301.26 نقطة.

وانخفض مؤشر إم.إس.سي.آي الأوسع نطاقاً لأسهم آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان 2%، ليتجه صوب تسجيل أسوأ أداء يومي منذ فبراير.

وفي اليابان انخفض سهم طوكيو إلكترون المصنعة للرقائق الإلكترونية 3.12%، ونزل سهم أدفانتست المصنعة لمعدات فحص الرقائق 4.48%.

وتراجع سهم نومورا هولدنجز 8% في أكبر انخفاض يومي، منذ مارس 2021، على الرغم من تسجيل أكبر شركة سمسرة يابانية قفزة في صافي أرباح الربع الأول.

وتسبب هذا التراجع في انخفاض مؤشر قطاع السمسرة بنحو 5%، ليكون الأسوأ أداء بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو.

وخالف سهم تويوتا موتور اتجاه السوق، وارتفع 2%، بعد إعلان الشركة أنها حققت ما يقرب من مثلي أرباحها التشغيلية في الربع الأول من العام.

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