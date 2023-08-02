تخفيض فيتش لتصنيف أمريكا يهوي بالدولار

المصدر: وكالات

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انخفض الدولار اليوم الأربعاء بعدما أثار قرار وكالة فيتش خفض التصنيف الائتماني الولايات المتحدة تساؤلات حول التوقعات المالية للبلاد، لكنه حصل على بعض الدعم من سلسلة بيانات اقتصادية قوية نسبياً.



وخفضت فيتش تصنيف الولايات المتحدة إلى AA+ من AAA في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة من البيت الأبيض وفاجأت المستثمرين خاصة أنها تأتي بعد شهرين من التوصل إلى حل لأزمة سقف الدين.



ودفع ذلك الدولار إلى الانخفاض في مقابل ارتفاع اليورو نحو 1.10 دولار. وكانت العملة الأوروبية الموحدة ارتفعت في أحدث تداول 0.11% لتصل إلى 1.0996 دولار بعدما لامست في وقت سابق أعلى مستوى لها في الجلسة عند 1.1020 دولار.



كما ارتفع الجنيه الاسترليني 0.05% إلى 1.2782 دولار، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي في أحدث تداول 0.09% ليصل إلى 102.09 نقطة بعد تراجعه بقدر كبير في أعقاب قرار وكالة فيتش.



وارتفع الين الياباني 0.1% عند 143.21 للدولار مقلصا بعض مكاسبه التي حققها في وقت سابق من الجلسة.



وارتفع الدولار الأسترالي 0.12% إلى 0.6621 دولار معوضا بعض الخسائر التي لحقت به بعد الانخفاض الحاد الذي بلغ 1.57% في الجلسة السابقة بعدما أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة دون تغيير.



وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.23% إلى 0.6136 دولار بعدما أظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن معدل البطالة في البلاد بلغ أعلى مستوى في عامين في الربع الثاني.

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